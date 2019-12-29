Кадыров оценил свои шансы на победу в бою с Александром Емельяненко

Глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале оценил свои шансы на победу в поединке с российским бойцом смешанного стиля (MMA) Александром Емельяненко.

«Если состоится бой с Емельяненко, то отвечаю, что в пятом раунде единственным и первым ударом я уложу его. Так что, ждите! Четыре с половиной раунда буду бегать по рингу, а в последнем раунде нанесу один удар», — посчитал Кадыров.

Емельяненко принял вызов политика 26 декабря. Он отдал главе республики право самому выбрать время и место проведения поединка.

Кадыров вызвал Емельяненко на бой 21 декабря. Он отметил, что подраться со спортсменом в последнее время желают «все кому не лень», и потому решил сделать то же самое.

Емельяненко тренировался в бойцовском клубе «Ахмат», который курирует Кадыров. Его последний бой по правилам MMA прошел под эгидой грозненского промоушена и завершился вничью.

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