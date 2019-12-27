Александр Емельяненко оценил форму Кадырова перед поединком

Боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко оценил форму главы Чечни Рамзана Кадырова перед их совместным поединком. Его слова приводятся на сайте Пятого канала.

Емельяненко посчитал, что Кадыров не успеет подготовиться к бою по правилам MMA. «Это очень жестко, ему не стоит. Но по правилам бокса… Он постоянно боксирует, тренируется, он готов выйти и поспаринговать со мной», — сказал он. Боец отметил, что уже начал готовиться к их противостоянию.

Спортсмен принял вызов Кадырова 26 декабря. Он отдал главе республики право самому выбрать время и место проведения поединка.

Кадыров вызвал Емельяненко на бой 21 декабря. Он отметил, что подраться со спортсменом в последнее время желают «все кому не лень», и потому решил сделать то же самое.

Емельяненко тренировался в бойцовском клубе «Ахмат», который курирует Кадыров. Его последний бой по правилам MMA прошел под эгидой грозненского промоушена и завершился вничью.

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