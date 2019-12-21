Александр Емельяненко шуткой ответил на вызов Кадырова

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко поделился видео, где ему бросает вызов глава Чечни Разман Кадыров. Запись доступна в Instagram-аккаунте тяжеловеса.

38-летний спортсмен назвал публикацию Кадырова продолжением флешмоба «вызови Емельяненко на бой». Он также назвал чеченского политика своим другом.

Ранее 21 декабря Кадыров разместил видео в своем Instagram, где признался, что хочет вызвать на бой Емельяненко. Он заметил, что подобное действие стало модным. При этом чеченский лидер не определился, проводить ли ему гипотетический поединок по правилам бокса или MMA.

Также Емельяненко бросил вызов российский боец MMA Магомед Исмаилов, выступающий в среднем весе. Он добился согласия тяжеловеса по телефону в эфире шоу на YouTube.

В ноябре Емельяненко провел поединок по правилам бокса с тяжелоатлетом и пауэрлифтером Михаилом Кокляевым. Бой не продлился и одного раунда: боец MMA нокаутировал соперника и извинился перед зрителями за скоротечную схватку.

Емельяненко тренировался в бойцовском клубе «Ахмат», который курирует Кадыров. Его последний бой по правилам MMA прошел под эгидой грозненского промоушена и завершился вничью.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!