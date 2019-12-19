Боец MMA дозвонился до Александра Емельяненко в эфире и добился поединка

Российский боец смешанного стиля (MMA) Магомед Исмаилов стал гостем шоу «Хук Вам» и в эфире связался с тяжеловесом Александром Емельяненко. Видео доступно в YouTube.

Исмаилов уже публично высказывал свою готовность выйти на поединок против 38-летнего Емельяненко. Ведущий предложил спортсмену решить вопрос в эфире передачи и позвонил тяжеловесу.

Емельяненко ответил согласием на вызов Исмаилова, попросив последнего организовать бой. В ответ на вопрос о возможном поражении от представителя средней весовой категории, которое угрожает его репутации, Емельяненко заявил, что «по его репутации уже ничто не ударит».

В ноябре Емельяненко провел поединок по правилам бокса против пауэрлифтера Михаила Кокляева. Противостояние завершилось в первом раунде победой представителя MMA. После боя вызов Емельяненко бросил олимпийский чемпион по боксу Рахим Чахкиев.

Емельяненко известен по выступлениям в Pride. В последний раз он выходил в клетку в 2018-м году. Его поединок с американцем Тони Джонсоном завершился вничью.

33-летний Исмаилов выступает в средней весовой категории. Действующий боец ACA. На его счету 15 побед, два поражения и одна ничья.

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