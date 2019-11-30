Олимпийский чемпион захотел побить Александра Емельяненко

Российский боксер-тяжеловес Рахим Чахкиев бросил вызов бойцу смешанного стиля (MMA) Александру Емельяненко. Об этом сообщает ТАСС.

36-летний Чахкиев вспомнил о словах Емельяненко, который после поединка с пауэрлифтером Михаилом Кокляевым заявил, что готов выйти в ринг с кем угодно. «Хочу показать тебе, что такое его величество бокс», — заявил спортсмен.

29 ноября Емельяненко нокаутировал Кокляева. Бой завершился в первом раунде. После поединка боец MMA извинился перед публикой за скоротечность противостояния.

Чахкиев завершил активные выступления в профессиональном боксе в 2016 году. Он бился в первом тяжелом весе, одержал 26 побед и потерпел три поражения. В 2008 году он выиграл золотую медаль на Олимпиаде в Пекине.

38-летний Емельяненко известен по выступлениям в Pride, M-1, WFCA и RCC. Его профессиональный рекорд в MMA: 28 побед и семь поражений. По правилам бокса у тяжеловеса всего два поединка. Помимо победы над Кокляевым, у Емельяненко на счету ничейный бой против Хизира Плиева в 2009 году.

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