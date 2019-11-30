Появилось видео победы Александра Емельяненко нокаутом над Кокляевым

Появилось видео победы российского бойца смешанного стиля (MMA) Александра Емельяненко над пауэрлифтером Михаилом Кокляевым. Ролик доступен на сайте «РЕН ТВ».
Поединок по правилам бокса состоялся в ночь на субботу, 30 ноября, в Москве. 38-летний Емельяненко нокаутировал соперника в первом раунде.
После боя спортсмены пожали руки. Емельяненко извинился за быстрый поединок, а Кокляев захотел провести реванш по правилам MMA.
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