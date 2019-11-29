Александр Емельяненко поведал о правильной борьбе с алкоголизмом россиян

Боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко высказался относительно проблемы алкоголизма в России. Об этом он рассказал в интервью журналистке Оксане Кравцовой, которое опубликовано на ее YouTube-канале.

38-летний тяжеловес раскритиковал другого бойца Александра Шлеменко, известного своим негативным отношением к пропаганде алкоголя. По мнению Емельяненко, с увлечением россиян алкоголем невозможно бороться прямым способом. Он подчеркнул, что все зависит от воспитания подрастающего поколения.

«Ребенок дорос до детсадовского возраста — родители спихивают его на садик. Если какие-то проблемы там, то виноваты воспитатели. Дальше — школа. Ребенка опять спихнули, заниматься им не хотят. А потом удивляются, почему у них такие ослы вырастают», — заявил Емельяненко. В том же интервью боец подчеркнул, что его дочь Полина учится в спортивном интернате и не имеет свободного времени.

У Емельяненко возникали проблемы с законом на фоне инцидентов, связанных с употреблением алкоголя. Так, 2 марта боец был осужден за неповиновение сотруднику полиции. Емельяненко признал вину и извинился за свое поведение. Днем ранее его задержали в состоянии алкогольного опьянения после того, как тяжеловес скрылся с места ДТП в Кисловодске. Тогда же в сети появилось видео, где боец грубо общается с сотрудником полиции.

29 ноября Емельяненко предстоит поединок по правилам бокса против российского пауэрлифтера Михаила Кокляева. 28 ноября была обнародована сумма гонорара победителю боя.

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