Александр Емельяненко предостерег Нурмагомедова

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко отказался давать прогноз на предстоящий поединок между его соотечественником Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Об этом он рассказал в интервью журналистке Оксане Кравцовой, которое опубликовано на ее YouTube-канале.

Емельяненко счел прогнозы в MMA глупостью и не стал называть фаворита в поединке. Тем не менее 38-летний тяжеловес отметил, что Нурмагомедов демонстрирует высокую работоспособность и трудолюбие. Однако Емельяненко подчеркнул, что несмотря на серию побед, россиянина, как и любого бойца, подстерегают опасности на заключительном этапе подготовки, когда организм спортсмена «выходит на пик».

«Вот у него все замечательно, 28 побед. Остается до боя последняя неделя, какой-нибудь сквознячок дунул — он заболел, у него температура. Все падает, тренироваться нельзя, срывать мероприятие тоже. У меня у самого такое было», — поделился Емельяненко. Боец вспомнил о том, как заболел в преддверии поединка на Гран-при японской организации Pride. Несмотря на недомогание и температуру, Емельяненко принял участие в поединке и проиграл. По всей видимости, тяжеловес имел в виду поединок против американца Джоша Барнетта на турнире Pride в 2006 году. Тогда россиянин уступил американскому бойцу, сдавшись после применения соперником болевого приема на руку.

Поединок между Нурмагомедовым и Фергюсоном пройдет 18 апреля 2020-го в Нью-Йорке. Бойцы могли встретиться в октагоне и раньше: их поединок срывался четырежды.

Оба спортсмена лидируют среди действующих бойцов UFC по количеству побед подряд (12). Фергюсон — бывший обладатель временного пояса в легком весе. Нурмагомедов — чемпион в данной весовой категории.

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