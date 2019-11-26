Стала известна дата боя Нурмагомедова с Фергюсоном

Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов сразится с американцем Тони Фергюсоном 18 апреля 2020 года. Об этом сообщил менеджер россиянина Али Абдельазиз в своем Twitter.

«Орел приземлится в Бруклине еще раз», — написал Абдельазиз, намекнув таким образом на место проведения боя. По его словам, Нурмагомедов уже подписал контракт на бой с американцем.

Таким образом подтвердились ожидания того, что спорстмены встретятся в поединке весной 2020 года. Ранее Фергюсон выражал желание подраться с Нурмагомедовым в декабре 2019-го. Бой между двумя спортсменами срывался четыре раза. В апреле 2018-го Фергюсон снялся с поединка из-за травмы. После этого Нурмагомедов победил Эла Яквинту, принявшему поединок на коротком уведомлении, и впервые завладел поясом чемпиона UFC в легком весе.

Нурмагомедов ни разу не уступал по правилам MMA. На его счету 28 побед кряду, 11 из них одержаны в UFC. По этому показателю он сравнялся с Фергюсоном. Последний — бывший обладатель временного титула в легком весе.

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