Макгрегор назвал фаворита боя Нурмагомедова и Фергюсона

Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор дал прогноз на возможный бой между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

31-летний ирландец признался, что ему сложно сделать выбор между бойцами, однако отдал предпочтение российскому спортсмену. При этом Макгрегор отметил сильные качества Фергюсона. «Тони — отличный боец, он падает, поднимается, снова бьет и никогда не устает. Но я выбираю Хабиба», — заключил Макгрегор.

Ранее 23 октября ирландец провел пресс-конференцию в Киеве. Уже 24 октября Макгрегор пообщается с журналистами в Москве.

Фергюсон — один из возможных соперников Нурмагомедова. Планируется, что 31-летний россиянин вновь выступит под эгидой Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) весной 2020 года. При этом Фергюсон выражал желание подраться с Нурмагомедовым в декабре 2019-го. Бой между двумя спортсменами срывался четыре раза. В апреле 2018-го Фергюсон снялся с поединка из-за травмы. После этого Нурмагомедов победил Эла Яквинту, принявшему поединок на коротком уведомлении, и впервые завладел поясом чемпиона UFC в легком весе.

Последний раз Макгрегор выходил в октагон в октябре 2018-го, уступив Нурмагомедову в поединке за титул чемпиона UFC в легком весе. Участие в беспорядках после окончания боя привело к полугодовой дисквалификации ирландца. Всего в активе Макгрегора 21 победа. Боец проиграл в четырех поединках. Ирландец — бывший чемпион UFC в двух весовых категориях.

Нурмагомедов ни разу не уступал по правилам MMA. На его счету 28 побед кряду, 11 из них одержаны в UFC. По этому показателю он сравнялся с Фергюсоном. Последний — бывший обладатель временного титула в легком весе.

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