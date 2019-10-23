Макгрегор прибыл в Киев и высказался про президента-комедианта

Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор провел пресс-конференцию в Киеве. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

31-летний спортсмен признался, что знает, что Украину возглавил бывший шоумен и комик Владимир Зеленский. «Забавно получилось, мы так шутим: раньше мы смеялись над комедиантами и слушали политиков, а теперь слушаем комедиантов и смеемся над политиками», — заявил Макгрегор.

Он также отметил, что считает своим любимым блюдом котлеты по-киевски. Макгрегор коснулся и российского бойца Хабиба Нурмагомедова, подчеркнув, что многие недооценивают ударную технику россиянина.

24 октября запланирована пресс-конференция Макгрегора уже в столице России. Ожидается, что ирландец поделится планами на будущее. До объявления визита в Москву у бойца произошла перепалка в Twitter с 31-летним Нурмагомедовым.

Последний раз Макгрегор выходил в октагон в октябре 2018-го. Тогда он уступил Нурмагомедову в поединке за пояс чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе.

Макгрегор — бывший чемпион UFC в двух весовых категориях. На его счету 21 победа и четыре поражения. Он также становился чемпионом британской организации Cage Warriors.

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