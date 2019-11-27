Букмекеры оценили шансы Фергюсона победить Хабиба Нурмагомедова

Букмекеры начали принимать ставки на бой Хабиба Нурмагомедова с Тони Фергюсоном, который запланирован на 18 апреля 2020 года в рамках турнира UFC в Нью-Йорке. Фаворитом поединка считается россиянин, сообщает букмекерская компания Olimp.bet.

Вероятность победы Нурмагомедова оценивается коэффициентом 1.44 и равна 66 процентам. Шансы на успех Фергюсона — 2.90 (32 процента). Ничья, по мнению букмекеров, маловероятна, поставить на нее можно с коэффициентом 50.00 (два процента).

В предыдущих боях с Дастином Порье и Конором Макгрегором шансы Нурмагомедова на победу оценивались так же либо ниже. В поединках с Дарреллом Хорчером, Майклом Джонсоном, Эдсоном Барбозой и Элом Яквинтой россиянин считался безоговорочным фаворитом.

26 ноября менеджер Нурмагомедова Али Абдельазиз рассказал, что бой его клиента с Фергюсоном пройдет в Нью-Йорке 18 апреля. По его словам, российский спортсмен уже подписал контракт на поединок.

Нурмагомедов — действующий чемпион UFC в легком весе. На его счету 28 побед в 28 боях в профессиональной карьере. Фергюсон одержал 25 побед при трех поражениях.

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