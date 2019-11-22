Брату Нурмагомедова предрекли изгнание из UFC

Тренер Абдулманап Нурмагомедов рассказал о шансах своего подопечного Абубакара Нурмагомедова закрепиться в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) после поражения на турнире в Москве. Его слова передает ТАСС.

По мнению специалиста, у 30-летнего бойца проблемы с дисциплиной. «В UFC такого больше терпеть не будут. Еще одно поражение — Абубакар вылетит, вопрос закроется. Если хочет драться — надо пахать», — заключил тренер.

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9 ноября Нурмагомедов потерпел поражение от немца Дэвида Завады в дебютном поединке на турнире UFC Fight Night 163. В главном бою вечера победу праздновал россиянин Забит Магомедшарипов, который оказался сильнее американца Келвина Кэттера.

Абубакар Нурмагомедов — двоюродный брат другого российского бойца Хабиба Нурмагомедова, являющегося действующим чемпионом UFC в легком весе. До подписания контракта с UFC Абубакар Нурмагомедов выступал в США в организации Professional Fighting League.

За карьеру он одержал 15 побед, потерпел три поражения и один бой завершил вничью. Вместе с Хабибом Нурмагомедовым он тренируется в США в зале American Kickboxing Academy под руководством Хавьера Мендеса.

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