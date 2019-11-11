Брат Нурмагомедова заговорил после поражения в дебютном бою в UFC

Российский боец смешанного стиля (ММА) Абубакар Нурмагомедов прокомментировал поражение от немца Давида Завады в дебютном поединке в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Пост он опубликовал в Instagram.

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Нурмагомедов признал, что проиграл по своей вине. Он отметил, что был готов к поединку, а его команда провела хорошую работу. Также он извинился перед ними и болельщиками. «Может, в другой раз повезет, постараюсь лучше подойти к следующему бою», — написал спортсмен.

Турнир UFC Fight Night 163, на котором Нурмагомедов дебютировал в промоушене, прошел в Москве 9 ноября. Россиянин допустил ошибку, попался на удушающий прием в первом раунде и был вынужден сдаться. Тренер спортсмена позднее отметил, что он безответственно подошел к делу и расслабился, из-за чего допустил грубейшую ошибку.

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов, являющийся двоюродным братом Абубакара, был его секундантом в бою с Завадой. Он поддержал родственника и отметил, что в жизни есть «вещи посерьезнее». Абубакар Нурмагомедов потерпел третье поражение при 15 победах.

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