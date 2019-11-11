Тренер брата Нурмагомедова назвал причину его поражения в дебютном бою в UFC

Тренер российского бойца смешанного стиля (MMA) Абубакара Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов назвал причину поражения подопечного в дебютном поединке в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Его слова приводит ТАСС.

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Нурмагомедов-старший заявил, что боец безответственно подошел к делу и расслабился.

«Попал в стойке два раза и перевел соперника в партер, но зачем-то потом отпустил и решил занять позицию сбоку. Он совершил грубейшую ошибку», — отметил он.

9 ноября Абубакар Нурмагомедов проиграл немцу Давиду Заваде на турнире в Москве. Россиянин попался на удушающий прием в первом раунде и был вынужден сдаться.

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов, являющийся двоюродным братом Абубакара, секундировал ему в бою с Завадой. Он поддержал родственника и отметил, что в жизни есть «вещи посерьезнее».

Абубакар Нурмагомедов потерпел третье поражение при 15 победах. До этого он выступал в американском Professional Fighters League и ряде других промоушенов.

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