Брата Нурмагомедова задушили в первом бою в UFC

Российский боец смешанного стиля (ММА) Абубакар Нурмагомедов проиграл немцу Давиду Заваде в первом раунде боя на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Fight Night 163 в Москве. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Поединок прошел в субботу, 9 ноября. Нурмагомедов имел преимущество с самого начала боя, однако допустил ошибку и позволил Заваде провести удушающий прием. В итоге немец заставил соперника сдаться.

Для Нурмагомедова этот бой стал первым под эгидой промоушена. Всего же на счету российского бойца 15 побед, три поражения и одна ничья. Он известен по выступлениям в организации Professional Fighters League. Завада имеет 17 побед и пять поражений.

Абубакар Нурмагомедов — двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова, чемпиона UFC в легком весе.

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