Напавшим на Макгрегора секундантам Нурмагомедова смягчили наказание

Атлетическая комиссия штата Невада (США) сократила срок дисквалификации российским бойцам смешанного стиля (ММА) Зубайре Тухугову и Абубакару Нурмагомедову, отстраненным за участие в потасовке на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Об этом в своем Instagram сообщил Хабиб Нурмагомедов.

Срок отстранения сокращен на 35 дней. Таким образом, оба бойца смогут выступить на UFC 242 в Абу-Даби (ОАЭ). Планируется, что на этом же турнире в октагон вернется Хабиб Нурмагомедов.

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Зубайра Тухугов и Абубакар Нурмагомедов были дисквалифицированы до октября 2019 года. Они приняли активное участие в потасовке после боя российского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова с ирландцем Конором Макгрегором и получили годовую дисквалификацию. 18 мая сообщалось, что их дела будут пересмотрены.

Чемпион в легком весе Хабиб Нурмагомедов также был отстранен на девять месяцев. Если участие Нурмагомедова в турнире в Абу-Даби подтвердится, он будет защищать титул в поединке против американца Дастина Порье. Ранее он заявлял, что не вернется в октагон, пока дисквалифицированы «его братья».

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