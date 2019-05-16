Соперник Нурмагомедова оценил предстоящий бой

Американский боец смешанного стиля (MMA) Дастин Порье в подкасте Talk and Talker высказался о предстоящем поединке с чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым.

Порье заявил, что бой будет безумным и из него получится шикарное шоу. Он отметил, что официальный контракт еще не подписан, но, скорее всего, поединок состоится 7 сентября в Абу-Даби.

Боец рассказал, как планирует действовать в октагоне. «Все свои бои я стараюсь заканчивать досрочно, я проигрывал, потому что многим рисковал, но и побеждал таким же образом. Это тонкая грань. Я предпочитаю именно такой стиль боя. Это лучше, чем биться за судейские баллы ради победы решением судей», — добавил он.

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В конце апреля отец Нурмагомедова Абдулманап подтвердил, что его сын проведет поединок против Порье 7 сентября на турнире UFC 242. Россиянин будет защищать титул чемпиона в легком весе.

Нурмагомедов не выходил в октагон с октября 2018-го. Тогда 30-летний россиянин победил ирландца Конора Макгрегора и защитил титул чемпиона UFC в легком весе. Из-за участия в потасовке после боя Нурмагомедов получил девять месяцев дисквалификации.

Порье — обладатель пояса временного чемпиона UFC в легком весе. В бою за титул он победил соотечественника Макса Холлоуэя на UFC 236.

Нурмагомедов — непобежденный боец. В его активе 27 побед. Порье одержал 25 побед и потерпел пять поражений. Один поединок с его участием был признан несостоявшимся.

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