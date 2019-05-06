Описаны планы Нурмагомедова на год вперед

Менеджер российского бойца смешанного стиля (ММА) Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз заявил, что его клиент хочет провести три боя в ближайшие 11 месяцев. Его слова приводит ESPN.

Россиянин планирует выйти в октагон 7 сентября, а следующий поединок провести в декабре. Также он выразил желание встретиться с завершившим карьеру канадцем Жоржем Сен-Пьером в апреле, если тот решит проблемы с Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC).

Материалы по теме Хабиб близко В UFC появился новый чемпион. Он готов свергнуть Нурмагомедова

В конце апреля отец бойца Абдулманап Нурмагомедов подтвердил, что его сын вернется 7 сентября на турнире UFC 242 в Абу-Даби. Он будет защищать титул чемпиона в легком весе в поединке с американцем Дастином Порье.

Нурмагомедов не выходил в октагон с октября 2018-го. Тогда 30-летний россиянин победил ирландца Конора Макгрегора и защитил титул чемпиона UFC в легком весе. Из-за участия в потасовке после боя Нурмагомедов получил девять месяцев дисквалификации.

Нурмагомедов — непобежденный боец. В его активе 27 успешных поединков.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!