Отец Нурмагомедова рассказал о «допинге» сына

Тренер и отец бойца смешанного стиля (ММА) Хабиба Нурмагомедова Абдулманап в интервью YouTube-каналу OCTAGON TV

рассказал, что заменяет его сыну допинг.

Отец бойца заявил, что семья Нурмагомедовых придерживается здорового образа жизни и никто из них не употребляет алкоголь. «Какой у Хабиба допинг? Аварский хинкали, курдюк, мясо, мед, орехи, черная икра — вот такой. В этом плане мы ничего не жалеем для здорового питания. Но ни отец, ни сын никогда не сталкивались с алкоголем», — добавил он.

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Нурмагомедов является чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе. В его активе 27 побед в 27-ми поединках. По словам отца спортсмена, 7 сентября в Абу-Даби Хабиб будет защищать титул в бою с американцем Дастином Порье.

В последний раз дагестанец появлялся в октагоне в октябре 2018-го. Тогда 30-летний боец победил ирландца Конора Макгрегора и защитил титул чемпиона UFC. Из-за участия в потасовке после боя Нурмагомедов получил девять месяцев дисквалификации.

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