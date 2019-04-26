Нурмагомедов снова поборолся с медвежонком

Российский боец смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов поборолся с медвежонком. Видеозапись опубликована в Instagram-аккаунте redfurymma_official.
«Старые друзья снова встретились», — написали авторы ролика, намекая на то, что в девятилетнем возрасте Нурмагомедов также дрался с медведем. Тогда тренировку с животным спортсмену устроил отец.
Нурмагомедов — обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе.
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