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Нурмагомедов снова поборолся с медвежонком

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Instagram / redfurymma_official

Российский боец смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов поборолся с медвежонком. Видеозапись опубликована в Instagram-аккаунте redfurymma_official.

«Старые друзья снова встретились», — написали авторы ролика, намекая на то, что в девятилетнем возрасте Нурмагомедов также дрался с медведем. Тогда тренировку с животным спортсмену устроил отец.

Нурмагомедов — обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе.

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