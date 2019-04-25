Нурмагомедов отреагировал на смерть отца бойца MMA от рук полицейских

Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов прокомментировал убийство Сулли Юнусилау — отца бойца MMA Магомеда Юнусилау. Запись доступна в Instagram-аккаунте спортсмена.

30-летний Нурмагомедов подчеркнул, что его пост не является попыткой оскорбить или задеть кого-либо. Тем не менее боец ужаснулся поступком действующих сотрудников полиции. «Если человек нарушил, то ведь у нас в стране есть закон для этого. Нигде не написано, что надо забивать до смерти. Люди, которые представляют закон, должны быть примером для остальных», — написал Нурмагомедов и отметил, что преступники должны быть наказаны «по всей строгости закона». Он также оставил слова поддержки сыну погибшего.

24 апреля стало известно, что сотрудники полиции применили силу при задержании 46-летнего Юнусилау. Мужчина скончался от полученных травм. Полицейские подозреваются в превышении должностных полномочий и в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть.

Юнусилау-младший — двукратный чемпион мира по MMA. Как профессионал он провел шесть поединков, одержав победу в каждом из них.

Нурмагомедов — действующий обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) и третий спортсмен в рейтинге организации (без учета весовых категорий). Россиянин одержал 27 побед и не потерпел ни одного поражения.