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Российских полицейских арестовали за смерть отца чемпиона ММА

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Трое оперуполномоченных отдела полиции №2 подмосковного города Орехово-Зуево арестованы за смерть 46-летнего мужчины, отца двукратного чемпиона мира по ММА Сулли Юнуссилау. Об этом «Ленте.ру» сообщила Ольга Врадий, официальный представитель Главного следственного управления Следственного комитета России (СКР) по Московской области.

«Трое лейтенантов полиции, 27, 28 и 32 лет, подозреваются в превышении должностных полномочий и в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть. По решению суда, 28-летний офицер арестован и помещен в следственный изолятор, два других оперативника взяты под домашний арест», — уточнила Ольга Врадий.

По данным следствия, вечером 11 апреля 2019 года полицейские возле одного из домов на улице Гагарина Орехово-Зуево нанесли мужчине несколько ударов по телу и голове, после чего скрылись. Пострадавший был доставлен в больницу, где через неделю скончался. Установить личности подозреваемых удалось по записям с камер видеонаблюдения и показаниям свидетелей — один из офицеров показал удостоверение гражданам, собиравшимся вызвать полицию.

Как заявили «Ленте.ру» в Главном управлении МВД по Московской области, арестованные оперуполномоченные уголовного розыска отстранены от выполнения служебных обязанностей. «Начата служебная проверка, и, если вина полицейских подтвердится, все трое будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, а их непосредственные руководители будут привлечены к ответственности», — заявил официальный представитель ведомства.

Как рассказал «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах, полицейские отрицают свою вину, и говорят, что мужчина сам упал и ударился.

«После службы, около 20:00 лейтенанты возле дома на улице Гагарина распивали пиво или, как они сами говорят, минеральную воду. В это время они стали свидетелями ссоры между двумя мужчинами, русским и дагестанцем, и, не разобравшись, сначала оскорбили потерпевшего, а потом стали его избивать», — рассказал источник. По его словам, правоохранители также нанесли несколько ударов местному жителю, который пытался заступиться за пожилого мужчину, и в итоге сломали ему нос.

Собеседник издания уточнил, что погибший — Сулли Юнусилау, отец двукратного чемпиона мира по ММА («боям без правил») Магомеда Юнусилау.

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