Полицейский избила 8-летнюю дочь за ролик про кошку на YouTube

В США женщина-полицейский Джейми Макдональд (Jamie McDonald) была арестована по обвинению в избиении 8-летней дочери, которая опубликовала ролик на YouTube. Об этом сообщает The Daily Mail.

По данным следствия, офицер ударила девочку и повалила ее на землю после того, как увидела, что та снимает на камеру ролик об их домашней кошке. На видео было запечатлено, как ребенок плачет из-за того, что мать решила избавиться от питомца.

Девочка рассказала полицейским, что Макдональд сначала заставила ее удалить ролик с YouTube, а затем повалила на землю, села ей на живот и начала непрерывно бить ее по рукам и лицу. Остановить женщину удалось 12-летнему сыну, который пригрозил позвонить отцу. В тот момент избиение прекратилось, но офицер отобрала у детей мобильные телефоны.

Когда бывший муж Макдональд, Дэвид Грэнтэм (Davud Grantham), забрал детей из школы, он увидел синяки на лице дочери и сразу же обратился в полицию. Приехавшие офицеры также заметили ссадины на шее и руке ребенка.

После показаний детей Макдональд арестовали, однако вскоре она вышла под залог в размере 25 тысяч долларов (1,6 миллиона рублей). Женщина работала в полиции с 2002 года, после инцидента ей дали административный отпуск.

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