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Эвелина Бледанс устроила мордобой на шоу Малахова

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Эвелина Бледанс

Актриса и телеведущая Эвелина Бледанс избила актрису, директора театра «Наш» Елену Лебедеву во время съемок ток-шоу Андрея Малахова «Прямой эфир». Об этом Лебедева сообщила в Instagram, однако позже удалила запись. Скриншот поста приводит Пятый канал.

«Сегодня Бледанс меня избила на "Прямом эфире". Форс-мажор, однако. Никто не ожидал», — описала ситуацию актриса.

Как отмечает телеканал, на поведении Бледанс могла отразиться ее беременность.

Ранее в августе 49-летняя телеведущая прошла процедуру экстракорпорального оплодотворения, которая транслировалась в «Прямом эфире». Камера показывала верхнюю часть Бледанс, которая комментировала, как ей подсаживали «эмбриончик номер два». В программе также показали паломничество актрисы к могиле болгарской ясновидящей Ванги и ее дому, где женщина просила провидицу помочь ей снова стать матерью. У Бледанс уже есть двое сыновей — 24-летний Николай и 6-летний Семен.

В августе стало известно, что съемки другого шоу с Малаховым, «Привет, Андрей», сорвала Наталья Королева, которая отказалась исполнять исключительно песни своего бывшего мужа Игоря Николаева.

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