Фото с упавшим в студии Малаховым взорвало сеть

Телеведущий Андрей Малахов опубликовал в Instagram фото, на котором он запечатлен в студии якобы в падении — так он принял участие во флешмобе #fallingstars2018 («падающие звезды»). Пост шоумена приобрел популярность в соцсетях и набрал почти 30 тысяч лайков.

«Ой, я сделал это снова», — написал Малахов.

Он передал эстафету коллегам Тине Канделаки и Ксении Собчак, видеоблогеру Роме Желудю, певице и актрисе Елене Север и дочери певца Филиппа Киркорова Алле-Виктории.

Флешмоб #fallingstars2018 запустил в конце июля DJ Smash. В своем Instagram музыкант выложил снимок, на котором он лежит у трапа самолета. К настоящему моменту по хэштегу можно найти почти пять тысяч публикаций. В челлендже принимают участие не только знаменитости, но и обычные пользователи интернета.

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