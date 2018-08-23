Наташа Королева сорвала съемки программы Андрея Малахова

Певица Наташа Королева отказалась исполнять песни бывшего мужа, композитора Игоря Николаева, из-за чего съемки программы Андрея Малахова «Привет, Андрей» сорвались, пишет «Собеседник».

По информации издания, Королева, которой должны были быть посвящены съемки, желала исполнить свежие композиции, однако от нее требовали спеть старые песни, написанные Николаевым.

Малахов и Королева не смогли прийти к компромиссу, из-за чего певица решила не приходить на съемки. По этой причине пришлось отменить участие других гостей — юмориста Владимира Винокура, певца Стаса Михайлова, журналиста Отара Кушанашвили и самого Игоря Николаева.

Певица утверждает, что съемки перенесли из-за того, что большинство ее друзей сейчас отдыхают, и выпуск с ее участием отснимут осенью, когда все вернутся из отпусков.

Помимо передачи «Привет, Андрей» Малахов ведет программу «Прямой эфир». В одном из последних выпусков «Прямого эфира» было показано искусственное оплодотворение Эвелины Бледанс.

Больше адcких и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!