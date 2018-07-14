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Малахов объявил о свадьбе Евгении Васильевой и Анатолия Сердюкова

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Евгения Васильева

Бывшая чиновница Минобороны России Евгения Васильева и экс-министр ведомства Анатолий Сердюков поженились. Об этом в своей авторской колонке StarHit написал главный редактор журнала и телеведущий Андрей Малахов.

Он признался, что переживает за их брак: после интервью с Васильевой он оставил у нее дома свой галстук. «Так что, если Анатолий Эдуардович увидит среди сумок Chanel мужской галстук, пусть не беспокоится», — добавил Малахов.

Сердюков покинул Минобороны после раскрытия схемы хищений в ведомстве. В 2012 году было возбуждено так называемое дело «Оборонсервиса». Главной фигуранткой стала Васильева, которая тогда занимала пост главы имущественного департамента министерства обороны.

Ее признали виновной по шести эпизодам мошенничества в особо крупном размере, в легализации незаконно полученных денежных средств, а также в злоупотреблении должностными полномочиями и приговорили к пяти годам колонии общего режима. В 2015 году суд освободил Васильеву условно-досрочно.

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LEIPZIG, GERMANY - JUNE 11: Gothic rock music enthusiasts make a break during the annual Wave Gotik music festival on June 11, 2011 in Leipzig, Germany. The festival began in the 1990s and has since grown into one of the biggest gatherings of Goth scene followers in Europe with around 20,000 participants. Many of those attending wear elaborate outfits and make-up for which they require hours of painstaking preparation and that also show a departure from the traditional black of the Goth scene. Punk remains a strong influence in todays Goth style as witnessed in Leipzig, but newer trends, with names like Cybergoth and Steampunk, have emerged that blend bold colors, Victorian fashion elegance and 19th and 20th century factory accessories into a look reminiscent of a mutated Venetian carnival. The five-day festival includes performances by around 200 bands. (Photo by Carsten Koall/Getty Images)Дети смерти
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