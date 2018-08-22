Эвелину Бледанс оплодотворили в эфире шоу Малахова

Россия 1 / YouTube

Телеведущая Эвелина Бледанс прошла процедуру экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) под прицелом телекамер. Процесс транслировался в эфире ток-шоу «Андрей Малахов. Прямой эфир» на канале «Россия-1». Выпуск передачи опубликован на YouTube.

В эфире 49-летняя Бледанс заявила о своем желании родить еще одного ребенка и сообщила, что решилась ради этого на медицинскую процедуру. Ведущий шоу Андрей Малахов анонсировал репортаж из клиники как невероятно смелый поступок героини программы. «Хочу сказать, что Эвелина — революционная актриса российского шоу-бизнеса», — сказал он.

В сюжете, снятом в кабинете врача, Бледанс подсаживают эмбрион под номером два. «Почему не номер один эмбриончик?» — поинтересовалась героиня. Специалист ответил актрисе, что первый зародыш оказался генетически неполноценным, поэтому выбор сделан в пользу другого образца.

«У меня внутри эмбриончик номер два. Это девочка. Не знаю, как ее зовут, но она очень маленькая, красивая и хорошая. Йес!» — заявила Бледанс, лежа на больничной койке. В конце телепередачи в студии появилась гинеколог-репродуктолог, которая объявила, что результат процедуры уже известен, однако телеведущая прервала ее, потребовав умолчать об этом.

Эфир был посвящен паломничеству актрисы к могиле болгарской ясновидящей Ванги и ее дому, где женщина просит провидицу помочь ей снова стать матерью. У Бледанс уже есть двое сыновей.

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