Охранник попытался остановить фаната в прямом эфире и опозорился

Охранник потерпел неудачу, пытаясь остановить в прямом эфире телеканала Fox Sports бейсбольного фаната. Хулиган ворвался в кадр, когда спортивные эксперты Джером Джуренович и Брайан Джордан в телестудии стадиона «СанТранс Парк» комментировали итоги матча между командами «Майами Марлинс» и «Атланта Брэйвс». Внезапно позади ограждений показался фанат, который потряс на камеру детской футболкой с фамилией Харпер и 17-м номером. Возможно, речь шла о Брайсе Харпере, который играет в «Вашингтон Нэшионалс», но под 34-м номером.

Охранник ринулся к мужчине, чтобы удалить его из кадра, однако по дороге он споткнулся и упал. Он приземлился на живот, с него слетела кепка, однако он быстро встал на ноги и с невозмутимым видом проследовал на место. Хулиган тем временем сбежал. Один из зрителей разместил видео с казусом в Twitter, где ролик стал вирусным.

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