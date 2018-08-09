Мать расцеловала сына-отличника в прямом эфире и унизила его перед всей страной

Шотландка сильно смутила своего сына-отличника, решив расцеловать его в прямом эфире утреннего шоу на телеканале «Би-би-си». Об этом сообщает The Sun.

Журналисты посетили одну из шотландских школ в день оглашения результатов выпускных экзаменов. Репортер Катриона Рентон (Catriona Renton) пообщалась с учеником по имени Фрейзер (Fraser), который сдал все тесты на «отлично».

Сразу после разговора Рентон завела в кадр счастливую мать отличника, которая подбежала к сыну, обняла его и начала целовать в щеку. Фрейзер моментально покраснел и попытался вырваться из объятий, тихо приговаривая фразу «Пожалуйста, не надо». Однако слова юноши не остановили женщину.

«Вот так, Фрейзер, это будет смущать тебя всю оставшуюся жизнь», — пошутила с улыбкой на лице журналистка. Остальные ученики, находившиеся в помещении, также не смогли сдержать смех.

Фрагмент эфира вскоре был опубликован в социальных сетях. Пользователи Twitter написали, что молодой человек выглядел «совершенно униженным». Другие добавили, что момент с поцелуем «сделал их день».

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