Французский болельщик устроил шоу с банкой пива в прямом эфире «России 1»

Футбольный фанат из Франции устроил шоу с банкой пива в прямом эфире телеканала «Россия 1». Ролик доступен на официальной странице ВГТРК в YouTube.

Корреспондент провела прямое включение из Брюсселя сразу после победы французской футбольной сборной над Бельгией в полуфинале чемпионата мира. На фоне стояла толпа болельщиков Франции, отмечавшая выигрыш на улице.

Спустя 10 секунд прямого эфира в кадр ворвался француз. Он встал рядом с журналисткой и начал широко улыбаться, периодически поглядывая в камеру. Затем он достал банку пива, поцеловал ее, потерся об нее лицом и открыл напиток. После он продолжил гримасничать перед камерой, а в конце репортажа начал пританцовывать с банкой в руке. При этом журналистка оставалась невозмутима на протяжении всего прямого включения.

Зрители посмеялись над поведением французского болельщика. «Это лучшее видео, которое я видела про этот ЧМ. До слез», — написали они в комментариях под роликом. «Надо обвинить его в домогательстве», — пошутил другой пользователь.

10 июля французская сборная по футболу стала первым финалистом чемпионата мира, обыграв команду Бельгии со счетом 1:0. Во втором полуфинале сразятся сборные Англии и Хорватии.

Чемпионат мира по футболу продлится до 15 июля.

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