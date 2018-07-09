Иранская гимнастка записала танцы в спальне и привлекла полицию

Маэде Ходжабри (Maedeh Hojabri), 18-летняя гимнастка из Ирана, была задержана за выложенные в Instagram видеозаписи, на которых она танцует в собственной спальне. Об этом сообщает The Independent.

Гимнастку обвинили в нарушении моральных норм, настаивая, что она призывает следовать ее примеру. К тому же, девушка не носила традиционный для мусульманок хиджаб. Маэде утверждает, что она всего лишь хотела набрать больше подписчиков и показать свои навыки в гимнастике.

На странице Маэде в Instagram более 50 тысяч подписчиков. Она выложила около 300 записей танцев, как в западном, так и в иранском стиле.

За последние несколько недель по аналогичному обвинению были задержаны еще три человека, которые были отпущены под залог, сообщает издание.

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Иран уже заблокировал доступ ко многим сайтам социальных сетей, включая Facebook, Twitter, YouTube и Telegram. Однако миллионы иранцев продолжают использовать сайты через «зеркала» и VPN.

2 июля в сети стало популярно видео, в котором танцующих тверк молодых испанок избила тапочками мама одной из девушек. Зрители посмеялись над поведением взрослой женщины, которая без промедления бросилась избивать танцовщиц.

В августе 2017 года в Иране силы правопорядка задержали 64 молодых человека, принимавших участие в частной вечеринке в городе Исфахан. Мероприятие проводилось в одном из окраинных районов города около бассейна. Молодые люди обоих полов употребляли алкогольные напитки и танцевали в «полуголом виде».

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