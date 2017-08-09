За танцы у бассейна в Иране задержаны 64 человека

Сотрудники иранских сил правопорядка задержали 64 молодых человека, принимавших участие в частной вечеринке в городе Исфахан. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на телевидение Ирана.

Мероприятие проводилось в одном из окраинных районов города около бассейна. Молодые люди обоих полов употребляли алкогольные напитки и танцевали в «полуголом виде». Некоторые участники праздника делали фотографии и выкладывали их в социальные сети, которые, как говорится в сообщении, «поощряли нравственное падение».

26 июля прошлого года неподалеку от Тегерана за проведение совместного праздника были задержаны около 150 юношей и девушек. «После того как мы получили информацию о совместной вечеринке в саду около Исламшара на западе провинции Тегеран, полицией и еще одной организацией была проведена спецоперация по задержанию десятков юношей и девушек», — заявил тогда полковник Мохсен Ханчерли.

Запрет на выпивку действует в стране с момента Исламской революции 1979 года. Исключением является производство вина для религиозных обрядов христиан, которые в Исламской Республике являются религиозным меньшинством. За нарушение антиалкогольных норм в Иране предусмотрено наказание в виде штрафа, ударов плетью, тюрьмы и даже казни.