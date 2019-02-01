Борца с коррупцией арестовали за многомиллионную взятку

Суд заключил под стражу полковника антикоррупционного управления МВД по Москве России Евгения Кашматова. Об этом сообщает РИА Новости.

Его подозревают в получении взятки в размере 15 миллионов рублей от бизнесмена в обмен на прекращение проверки компании. Отдел Кашматова расследовал налоговые преступления в сфере топливно-энергетического комплекса.

В суде были представлены свидетельства, что посредник от владельца компании передал деньги подельнику Кашматова, а тот уже под контролем сотрудников ФСБ передал их полицейскому. Кашматова арестовали до 7 февраля. Он отверг предъявленные обвинения, заявив, что не получал никаких денег.

В ноябре 2018 года стало известно, что на счетах арестованного по обвинению в получении взятки в особо крупном размере главы Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Алтайскому краю полковника Вадима Надвоцкого нашли миллиард рублей. В определенных кругах он был известен под кличкой Вадик Всемогущий.

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