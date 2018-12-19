Российского полицейского арестовали за групповое изнасилование в участке

В Иркутске суд арестовал полицейского и двух местных жителей за групповое изнасилование женщины. Об этом в среду, 19 декабря, сообщается на сайте региональной прокуратуры.

Инцидент произошел в ночь на 16 декабя в участковом пункте полиции города, где компания распивала спиртное. Соучастники избили женщину, а затем надругались над ней. По данным прокуратуры, один из них уже имеет судимость.

Все трое были задержаны по подозрению в групповом изнасиловании, суд избрал для них меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.

В пресс-службе иркутского главка МВД рассказали об арестованном сотруднике: младший лейтенант, в момент совершения преступления не исполнял служебные обязанности. Как отметили в ведомстве, он «не препятствовал совершению противоправных посягательств и не принял мер, направленных на пресечение преступления».

В случае подтверждения причастности к совершению преступления полицейского пообещали уволить, а его руководителей привлечь к строгой дисциплинарной ответственности.

В ноябре троих сотрудников уфимской полиции отправили в СИЗО за изнасилование дознавательницы. Как установило следствие, они позвали девушку на застолье в кабинете, попытались напоить и надругались. После выяснилось, что девушка — дочь заместителя начальника управления Росгвардии по Башкирии.

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!