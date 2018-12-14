Коллеги уфимской дознавательницы признались в страхе перед ней

Изнасилованная начальниками уфимская дознавательница планирует вернуться на прежнее место работы. Об этом в пятницу, 14 декабря, сообщает «Московский комсомолец».

По данным издания, последние два месяца девушка находилась на больничном, к работе она приступит уже на следующей неделе.

Коллеги дознавательницы рассказали журналистам, что в отношении нее и другой сотрудницы, которая находилась вместе с ней в вечер преступления, проводятся служебные проверки по факту распития алкогольных напитков на рабочем месте. Результаты проверок неизвестны, но увольнять девушек никто не собирается: вторая уже приступила к своим обязанностям.

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Сотрудники отдела признали, что теперь относятся к работе с дознавательницей настороженно.

«Наши мужчины опасаются теперь не только к ней подходить, но даже стоять рядом, разговаривать. Вдруг она их обвинит? С ней даже в кабинете никто не хочет сидеть — боятся. Наш начальник отдела дознания тоже заметно нервничает», — отметили они.

Один из сотрудников в беседе с «МК» сообщил, что накануне выхода дознавательницы на работу ее мать и адвокат посетили и.о. начальника отдела с требованиями, чтобы девушку никто ни о чем не расспрашивал. После этого всем дали понять, что с дознавательницей нужно вести себя аккуратно.

Об инциденте в уфимской полиции стало известно 31 октября. 23-летняя дознавательница обвинила коллег в изнасиловании. По подозрению в совершении преступления были задержаны 51-летний полковник полиции, начальник ОМВД по Уфимскому району, 50-летний полковник полиции, начальник ОМВД по Карамаскалинскому району, и 34-летний подполковник полиции — начальник отдела по вопросам миграции ОМВД по Уфимскому району. На следующий день все трое были уволены из МВД.

По словам источника «Ленты.ру», указанные сотрудники устроили застолье в кабинете, а поздно вечером якобы по служебной необходимости вызвали туда подчиненную — лейтенанта полиции, попытались напоить и изнасиловали. Позже выяснилось, что изнасилованная девушка — дочь заместителя начальника управления Росгвардии по Башкирии. Девушка только в этом году окончила институт и пришла на работу дознавателем.

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