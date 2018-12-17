Подчиненные обвиненного в изнасиловании дознавательницы избавились от «порчи»

В Кармаскалинском отделе МВД (Республика Башкортостан), где служил подозреваемый в изнасиловании девушки-дознавателя Салават Галиев, провели обряд снятия порчи. Об этом сообщает портал Proufu со ссылкой на собственный источник в полиции.

Галиева уволили, и отдел остался без руководителя. Издание пишет, что после этого сотрудники решили, будто все свалившиеся на них беды — результат порчи. В итоге в отделение пригласили попа и муллу, чтобы те провели обряд очищения.

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«Два бородатых служителя культа начали бродить по кабинетам в отделе полиции и просить у их начальника (Бога) повышения раскрываемости, помощи в профилактике преступлений», — рассказал собеседник издания. По его словам, священнослужители также «строго наказали полицейским, что насильничать друг друга — большой грех».

Об инциденте в уфимской полиции стало известно 31 октября. 23-летняя дознавательница обвинила коллег в изнасиловании. По подозрению в совершении преступления были задержаны 51-летний полковник полиции, начальник ОМВД по Уфимскому району, 50-летний полковник полиции, начальник ОМВД по Карамаскалинскому району, и 34-летний подполковник полиции — начальник отдела по вопросам миграции ОМВД по Уфимскому району. Все трое были уволены.

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