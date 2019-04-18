Нурмагомедов прошелся по UFC в России

Боец смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов остался недоволен организацией турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в России. Слова спортсмена передает корреспондент «Ленты.ру».

По мнению Нурмагомедова, многие россияне не знают, что 20 апреля пройдет турнир UFC в Санкт-Петербурге. Он отметил, что промоушен никаким образом не рассказывает о спортсменах, которые выйдут в октагон в России. Нурмагомедов также назвал несколько бойцов, которые, при хорошей статистике в ММА, не участвуют ни в каких мероприятиях под эгидой UFC.

Так, например, на турнире в Москве в сентябре 2018-го дрались Никита Крылов, который вернулся в промоушен после увольнения, и Петр Ян, который проводил второй бой в UFC. «Я считаю, UFC должен проводить другую политику, нужно больше внимания уделять нашим бойцам», — заявил Нурмагомедов.

Главным боем турнира в Санкт-Петербурге станет поединок между Алексеем Олейником и Алистаром Оверимом. Первый также участвовал на турнире в Москве.

Кард санкт-петербургского турнира уже претерпел изменения. Россиянин Иван Штырков заменил соотечественника Абдул-Керима Эдилова. Кроме того, из-за травмы от выступления был вынужден отказаться россиянин Роман Копылов.

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