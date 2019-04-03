Российский боец Олейник заменит Волкова на турнире UFC в Санкт-Петербурге

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Волков не примет участия в турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), который состоится в Санкт-Петербурге 20 апреля. Об этом сообщил журналист ESPN Ариель Хельвани в своем Twitter-аккаунте.

«В главном бою UFC Fight Night в Санкт-Петербурге сойдутся Алексей Олейник и Алистар Оверим, согласно источникам. Первоначальный соперник Оверима Волков снялся с турнира. Олейник должен был биться с Уолтером Харрисом на турнире 4 мая. Харрис получит нового соперника», — написал Хельвани.

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В беседе с корреспондентом «Ленты.ру» Олейник подтвердил свое участие в турнире. По какой причине снялся Волков, не уточняется.

Кард санкт-петербургского турнира уже претерпел изменения. Россиянин Иван Штырков заменил на турнире соотечественника Абдул-Керима Эдилова. Кроме того, по причине травмы от выступления был вынужден отказаться россиянин Роман Копылов.

Предыдущий бой Олейник провел на турнире UFC в Москве в сентябре 2018-го. 41-летний тяжеловес одержал победу над новозеландцем Марком Хантом. В активе россиянина 57 побед. Олейник потерпел 11 поражений, один бой с его участием был признан несостоявшимся.

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