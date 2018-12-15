Российский боец UFC включен в Книгу рекордов Гиннеса

Российский боец смешанного стиля (MMA) Алексей Олейник включен в Книгу рекордов Гиннеса. Об этом сообщает Sport24.

41-летний тяжеловес отмечен сразу в четырех номинациях. На счету Олейника наибольшее количество побед после сдачи соперника (удушением или болевым) — 45. Также россиянин является рекордсменом по количеству профессиональных боев за год — 19. Олейник выступает уже на протяжении 22 лет и 35 дней (на момент регистрации достижения), что также является рекордом. Кроме этого, у россиянина наибольший размах рук среди бойцов MMA (206,5 сантиметра).

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Олейник выступает в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) и входит в восьмерку ее лучших тяжеловесов. В своем последнем бою под эгидой UFC Олейник победил новозеландского спортсмена Марка Ханта на турнире в Москве 15 сентября. Всего за карьеру Олейник одержал 57 побед и потерпел 11 поражений.

Карьеру в MMA Олейник начал в 1996 году. В ее начале россиянин неоднократно принимал участие в турнирах-восьмерках, где бойцы могли проводить более одного поединка за вечер.

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