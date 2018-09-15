Россиянин выиграл главный бой турнира UFC в Москве

Российский боец смешанных единоборств (MMA) Алексей Олейник победил новозеландца Марка Ханта на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Fight Night 136 в России. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Поединок прошел в Москве в спортивном комплексе «Олимпийский». В первом раунде Олейник провел удушающий прием, после чего рефери остановил бой и присудил победу россиянину.

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Fight Night 136 стал первым турниром под эгидой UFC, проводимом в России.

Теперь в активе Олейника 69 поединков, в которых спортсмен одержал 57 побед, 11 раз потерпел поражение, один бой завершил вничью. Хант провел 27 боев, из них 13 закончились победами, 13 — поражением и один — вничью, еще один поединок признан несостоявшимся.

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