Российский боец UFC «придушил» представителя спецслужб

alexeyoleynik1 / Instagram

Российский тяжеловес Алексей Олейник, выступающий в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), провел встречу с представителями российских спецслужб. Кадры с мастер-класса спортсмен опубликовал в своем Instagram-аккаунте.

На одном из роликов Олейник демонстрирует удушение сзади. Несмотря на то что партнер пытается заблокировать захват, 41-летний боец проводит прием.

«Отлично вчера поработали с ребятами из государственной "сикрет сервис"», — прокомментировал публикацию Олейник.

15 сентября Олейник победил в главном бою первого турнира UFC в России. Соперником россиянина был новозеландский спортсмен Марк Хант. Олейник вынудил его сдаться, применив удушающий прием.

Россиянин часто побеждает, применяя удушение, за что и получил никнейм Удав. На его счету 57 побед (45 раз Олейник принуждал соперников к сдаче боя). Россиянин также потерпел 11 поражений.

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