В России пройдет еще один турнир UFC

Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) проведет второй турнир в России. Об этом сообщает ТАСС.

Соревнования состоятся в петербургском спорткомплексе «Юбилейный» 20 апреля. Билеты поступят в продажу с 1 марта. По информации MmaJunkie, главным боем вечера станет поединок между россиянином Александром Волковым и голландцем Алистаром Оверимом.

Первый российский турнир UFC Fight Night 136 прошел 15 сентября 2018 года в московском спорткомплексе «Олимпийский». В главном бою ивента россиянин Алексей Олейник одержал победу над новозеландецем Марком Хантом.

«Юбилейный» был построен в 1967 году. С 2006 по 2009 год в комплексе прошла реконструкция. В 2016 году там состоялся чемпионат мира по хоккею.

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