Стал известен полный состав участников турнира UFC в России

Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) назвал полный состав участников на первый турнир, проводимый в России. Об этом сообщает MMAjunkie.
В главном бою ивента встретятся тяжеловесы Марк Хант и Алексей Олейник. Также в основную сетку турнира попали поединки между Никитой Крыловым и Яном Блаховичем, Андреем Орловским и Шамилем Абдурахимовым, Алексеем Кунченко и Тьягу Алвешом.
Кроме того, в поединках встретятся Омари Ахмедов и Си Би Доллоуэй, Петр Ян и Чжин Су Сун, Рустам Хабилов и Каджан Джонсон, Маирбек Тайсумов и Десмонд Грин, Магомед Анкалаев и Марцин Працне, Адам Яндиев и Джордан Джонсон, Рамазан Эмеев и Клаудио Силва, Мераб Двалишвили и Террион Уэйр.
Турнир UFC Fight Night 136 пройдет 15 сентября в московском спорткомплексе «Олимпийский».
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