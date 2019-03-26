«Уральский Халк» подерется с американцем на турнире UFC в России

Российский боец смешанного стиля (MMA) Иван Штырков выступит на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), который пройдет в Санкт-Петербурге 20 апреля. Об этом сообщает ТАСС.

Соперником 30-летнего россиянина станет американец Дэвин Кларк. Таким образом, Штырков заменил на турнире своего соотечественника Абдул-Керима Эдилова.

19 марта стало известно, что Штырков подписал контракт с UFC. Предполагалось, что российский спортсмен будет выступать в полутяжелой весовой категории (до 93 килограммов).

UFC Fight Night 149 станет вторым турниром промоушена в России. В главном бою российский тяжеловес Александр Волков встретится с голландцем Алистара Оверима.

Штырков — непобежденный боец. В его активе 15 побед и одна ничья. Россиянин получил прозвище «Уральский Халк» и известен по выступлениям в организации Russian Cagefighting Championship.

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