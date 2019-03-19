«Уральский Халк» перешел в UFC

Российский боец смешанного стиля (MMA) Иван Штырков заключил контракт с Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC). Об этом сообщается в Instagram-аккаунте бойцовского клуба «Архангел Михаил».

Предполагается, что 30-летний россиянин будет выступать в дивизионе до 93 килограммов. О первом бое Штыркова под эгидой промоушена пока неизвестно.

15 декабря 2018-го Штырков принял участие в турнире Russian Cagefighting Championship 5 в Екатеринбурге. Российский боец победил бразильца Тиаго Силву.

Штырков ни разу не уступал в поединках по правилам MMA. Россиянин, известный под псевдонимом «Уральский Халк», одержал 15 побед. Один поединок с его участием завершился вничью.

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