Непобежденному российскому бойцу предложили подписать контракт с UFC

Российский боец смешанного стиля (ММА) Иван Штырков получил предложение подписать контракт с Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC). Об этом сообщил директор промоутерской компании RCC Boxing Promotion Алексей Титов, слова которого приводит ТАСС.

«Недавно с нами связывался [боец UFC] Алексей Олейник, предлагал подписать контракт с UFC. Но пока есть определенные вещи, которые мы хотели бы сделать по Ивану в России. Ну а потом уже будем думать о таких промоушенах, как UFC и Bellator. А пока нам есть, кого бить здесь», — заявил представитель бойца.

28-летний Штырков по прозвищу Уральский Халк выступает в тяжелой весовой категории. Он провел 11 боев по правилам ММА, одержав победу в каждом из них. В частности, он был сильнее бразильца Антонио Сильвы и американца Джеффа Монсона.