Нурмагомедов назвал имя следующего соперника

Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов, выступающий в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), проведет бой с американцем Тони Фергюсоном в ноябре этого года. Об этом сообщает портал Lastround.ru.

«На сегодняшний день мой следующий соперник — Тони Фергюсон, бой состоится в ноябре. Победитель будет драться с Конором Макгрегором», — сказал Нурмагомедов.

По его словам, в UFC хотят организовать этот бой в октябре. «Дана Уайт (глава UFC, — прим. «Ленты.ру») выступил с заявлением, что Гэтжи может выйти на бой с Тони, если у меня не получится. Таким образом они хотят меня заставить подписаться на бой с Фергюсоном в октябре. Это все уловки UFC», — добавил боец.

29 июня сообщалось, что ирландец Конор Макгрегор захотел провести бой с Нурмагомедовым в России. В настоящее время Конор готовится к поединку с американцем Флойдом Мэйуэзером по правилам бокса, который пройдет 26 августа в Лас-Вегасе.

Нурмагомедов должен был драться с Тони Фергюсоном 5 марта в рамках шоу UFC 209, но бой не состоялся из-за экстренной госпитализации россиянина. У него возникли проблемы со здоровьем после усиленной сгонки веса.