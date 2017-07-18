Непобежденный российский боец оценил вероятность подписания контракта с UFC

Российский боец смешанного стиля (ММА) Иван Штырков заявил, что пока не планирует подписывать контракт с Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC). Слова спортсмена приводит ТАСС.

«Желание выступать в UFC есть, но я всем говорю, что пока не готов. Там огромная конкуренция, есть бойцы и хуже, чем те, с которыми я дрался. Но туда нужно приходить с заявкой в топ», — рассказал Штырков.

Информация о том, что российский боец получил предложение о подписании договора, появилась 18 июля. По словам его представителя Алексея Титова, Штыркову «есть, кого бить в России».

28-летний Штырков по прозвищу Уральский Халк выступает в тяжелой весовой категории. Он провел 11 боев по правилам ММА, одержав победу в каждом из них. В частности, он был сильнее бразильца Антонио Сильвы и американца Джеффа Монсона.